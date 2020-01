Repubblica titola: "Ibra, basta l'apparizione. Il Milan si sente già guarito"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Ibra, basta l'apparizione. Il Milan si sente già guarito". Ieri primo giorno a Milano dello svedese che è tornato in Italia otto anni dopo il trasferimento al PSG. Grande entusiasmo in casa rossonera, dove non si respirava un clima così da diverso tempo. Ibrahimovic si è presentato in ottima forma e vuole dare fin da subito il suo contributo alla causa milanista.