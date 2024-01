Repubblica titola: "Pioli vara il Milan B. La coppa è un fastidio anche per il Cagliari"

Questa sera il Milan scenderà in campo con un ampio turnover. L'allenatore rossonero Stefano Pioli darà spazio alle seconde linee e ai giovani come scrive questa mattina Repubblica che titola così: "Pioli vara il Milan B con il baby Jimenez". Ci sarà il probabile esordio di Alex Jimenez, terzino spagnolo classe 2005 arrivato quest'estate dal Real Madrid, carico di promesse da rispettare. Fa il terzino destro ma Abate lo fa giocare anche a sinistra: qui, stasera, esordirà in prima squadra.

La seconda parte del titolo recita: "La coppa è un fastidio anche per il Cagliari". Entrambe le squadre faranno turnover. Ranieri ha lasciato in Sardegna tante prime scelte dando la priorità alla sfida salvezza del prossimo weekend a Lecce. Allo stesso modo il Milan, vittima anche di tanti infortuni, non può non considerare l'impegno in casa dell'Empoli.