In vista degli ottavi di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Spal, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Tutti per Ibrahimovic, in trentamila a San Siro". A San Siro sono attesi questa sera tanti tifosi che dovrebbero vedere Antonio Donnarumma in porta, il debutto in difesa di Kjaer e la conferma in attacco della coppia Ibrahimovic-Leao.