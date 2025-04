Restyling in difesa, i nomi di Tuttosport per il Milan: "Mosquera-Coppola"

Se c'è una cosa che non ha funzionato nel Milan in questa stagione - tra le tante - quella cosa è la fase difensiva. La cartina tornasole non sono solo i gol incassati e le modalità con cui sono stati subiti, ma anche il continuo cambio di coppa difensiva di partita in partita. Già dai tempi di Fonseca i due centrali ruotavano quasi ogni gara e anche con Conceicao il trend è stato rispettato, con un pochino di stabilità in più. Chiaro che per la prossima stagione, allora, si guardi anche in quest'ottica al mercato rossonero.

Oggi è Tuttosport a sollevare la questione e a fare il punto sul reparto difensivo del Diavolo, partendo però da due nomi che potrebbero finire in lista e che sono seguiti dagli scout rossoneri già da molto tempo: "Mosquera-Coppola, il Milan rifà la difesa". Nell'occhiello dunque si legge: "Rinforzare il pacchetto dei centrali sarà una delle priorità del mercato: in pole i giganti di Valencia e Verona". E poi ancora nel sottotitolo: "Monitorati da mesi, potrebbero anche arrivare tutti e due. Tomori verso l'addio".