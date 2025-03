Rinnovo Maignan: l'accordo fino al 2028 è stato raggiunto verbalmente, ma non ancora formalizzato con le firme

Dopo il rinnovo di Tijjani Reijnders ufficializzato qualche giorno fa, in casa rossonera si lavora ora per definire altri prolungamenti, tra cui quello di Mike Maignan, nuovo capitano del Milan da quando Sergio Conceiçao siede sulla panchina milanista. Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, l'accordo tra le parti per il rinnovo fino al 2028 è stato raggiunto verbalmente, ma non è stato ancora formalizzato con le firme.

Rinnovo Maignan: si attende il nuovo ds?

L'intesa tra il Milan e il portiere francese, il cui attuale contratto scade nel 2026, è stata dunque trovata, ma per ora c'è ancora l'ufficialità del prolugamento fino al 2028. Come mai non c'è ancora stata la firma? E' probabile che questo ritardo sia dovuto al fatto che il club di via Aldo Rossi sta definendo la scelta del nuovo direttore sportivo che dovrà dire la sua anche su questa questione.