Rivoluzione d'estate. Il QS: "Maignan e Theo senza rinnovo e pronti a partire"

Il Milan in estate si sottoporrà ad una nuova rivoluzione interna, che prevederà non solo l'arrivo nell'organigramma rossonero di una figura importante come il direttore sportivo, ma anche l'addio di alcuni giocatori a fine ciclo ma che hanno comunque scritto la recente storia di questo grande club vincendo il tricolore nel 2021/22 e la Supercoppa a gennaio.

Non c'è neanche più bisogno di svelarli in nomi, anche perché da tempo sono stati individuati coloro i quali lasceranno Milanello in estate. A ribadire questo concetto Il QS, che questa mattina ha parlato della riflessione che il Milan starebbe facendo su alcuni suoi big, titolando "Maignan e Theo senza rinnovo e pronti a partire", anche se rispetto al terzino il portiere francese sembrerebbe avere più possibilità di restare.