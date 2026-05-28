Rossoneri a caccia del nuovo allenatore. CorSport: "Milan, si complica la pista Iraola"

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Si complica la pista per Iraola, che non è convinto del tutto dal progetto del Milan. Il favorito per la panchina milanista è ora Xavi

Il Corriere della Sport titola così stamattina: "Milan, si complica la pista Iraola". Dopo l'esonero di Max Allegri, licenziato qualche giorno fa insieme a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, i rossoneri sono alla ricerca del nuovo allenatore e negli ultimi giorni si sono mossi concretamente per Andoni Iraola, tecnico basco in uscita dal Bournemouth che però non è convinto della proposta economica e del progetto del club di via Aldo Rossi. Il suo futuro sarà con ogni probabilità al Crystal Palace. Ora il favorito per sbarcare sulla panchina del Diavolo è Xavi.

Ieri intanto Iraola ha salutato il Bournemouth con una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese: "Penso di essermela goduta. Nel mio ruolo è difficile divertirsi davvero: c’è pressione, bisogna ottenere risultati. Però mi sento molto fortunato ad aver vissuto questo momento del club e ad aver guidato questi giocatori. Se analizzi i nostri risultati, spesso abbiamo recuperato molti punti da situazioni di svantaggio. È vero che a volte abbiamo perso punti quando eravamo avanti, perché non abbiamo mai cambiato troppo il nostro stile in base al risultato. Io non mi sento sicuro con undici giocatori dietro la palla nella nostra area. Mi sento molto più sicuro quando giochiamo nella metà campo avversaria, anche se lasciamo spazio dietro".