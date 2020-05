Serie A, La Gazzetta dello Sport: "Ripresa a singhiozzo"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sulla possibile ripartenza del campionato. "Serie A, ripresa a singhiozzo", titola la rosea, che poi aggiunge: "Conte: "Una data? Servono più garanzie, per ora non ci sono". Il premier riapre cinema e teatri ma resta prudente sul calcio. Sì agli allenamenti di gruppo, no alle partitelle, il campionato resta in bilico. Intanto al Parma due giocatori in isolamento".