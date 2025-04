Si riparte da zero. La Gazzetta: "Paratici niente Milan, Furlani ricomincia. Ora Tare o Sartori"

L'intento del Milan in queste settimane di casting era quello di trovare un direttore sportivo entro Pasqua per cominciare a programmare sin da subito la prossima stagione. E per certi versi il club rossonero era anche riuscito nel suo intento arrivando a discutere i dettagli dell'accordo con Fabio Paratici, ma l'operatività limitata dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham a causa della squalifica che gli grava sulle spalle ha portato Giorgio Furlani a porsi qualche domanda, darsi le risposte necessarie e compiere un clamoroso dietrofront.

Fabio Paratici non sarà dunque il prossimo direttore sportivo del Milan, con il casting per questo importante ruolo che ripartirà subito dopo l'importante sfida di questa sera a San Siro che vedrà il Milan ospitare la Fiorentina. In merito al discorso relativo al diesse La Gazzetta dello Sport ha questa mattina dato anche i vari nomi con i quali il Diavolo potrebbe entrare in contatto, titolando: "Paratici niente Milan, Furlani ricomincia. Ora Tare o Sartori".