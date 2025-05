Stasera in campo contro il Genoa. Tuttosport: "Il Milan fa il provino per la Coppa"

La finale di Coppa Italia si avvicina, e Sergio Cocneiçao sfrutterà al massimo questi prossimi 7 giorni di lavoro a disposizione, o poco più, per preparare al meglio in Milan in vista della partita contro il Bologna. Prima di volare a Roma per contendersi questo trofeo, che il Diavolo non vince addirittura da 22 anni, la formazione rossonera sarà impegnata in campionato contro il Genoa questa sera e poi proprio i rossoblù, in un anticipo di quello che dovrebbe poi accadere nella capitale.

L'impressione è che in occasione della trasferta del Ferraris di oggi, Sergio Conceiçao farà affidamento sul suo undici migliore, mentre contro il Bologna lascerà spazio alle seconde linee anche per tenere più coperte e segrete le proprie strategie in vista della finale. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "Il Milan fa il provino per la Coppa", riferendosi proprio al fatto che contro il Genoa scenderanno in campo i titolari, in una vera e propria prova generale per la finale.