Stasera Milan-Como. Tuttosport: "Leao-Paz all’ultimo dribbling. Con vista su derby e Clàsico"

vedi letture

Stasera è in programma Milan-Como a San Siro e in vista di questa partita l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Leao-Paz all’ultimo dribbling. Con vista su derby e Clàsico". Rafael Leao da una parte e Nico Paz dall'altra, sono loro i più attesi questa sera al Meazza. Sul loro futuro ci sono poche certezze perchè entrambi sono al centro di diverse voci di mercato. L'anno prossimo saranno ancora avversari? E se sì, in quale campionato?

Derby di Milano o Clasico?

Il Real Madrid ha il diritto di riacquisto sull’argentino che piace tanto all’Inter. Leao è invece nel mirino del Barcellona che già nelle passate finestre di mercato ha provato a portarlo in Spagna, senza però successo. La prossima sfida tra i due giovani talenti potrebbe quindi vederli in maglie diverse: si affronteranno nel derby di Milano oppure nel Clasico in Spagna? Per ora l'unica certezza è che stasera avranno il compito di illuminare San Siro.