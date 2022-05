Suggestione di CorSport: "Milan, sarà punta last minute. Lukaku vuole l'Italia"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola lancia una grande suggestione per il mercato estivo del Milan. Con la situazione di Ibra ancora da definire, soprattutto dopo l'operazione al ginocchio di ieri, l'attacco del Milan è tuttto da costruire. Oltre a Giroud e all'arrivo praticamente certo di Origi dopo la finale di Champions, il CorSport lancia la suggestione: "Sarà punta last minute. Ma Lukaku vuole l'Italia". Il belga è in uscita dal Chelsea e vorrebbe tornare nel campionato italiano. Chiaramente l'Inter è la destinazione preferita ma l'operazione è complicata anche perché non si potrebbe sfruttare il decreti crescita dal momento che Lukaku è andato via da appena una stagione. Il Milan per questo sta alla finestra, così come la Juventus.