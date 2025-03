Tensioni in casa rossonera. Il CorSport in apertura: "Milan tradito"

"Milan tradito" titola oggi Il Corriere dello Sport in prima pagina. L'ex portavoce del tecnico del Milan, Sergio Conceicao, si è infatti dimesso dal suo ruolo, a causa dei problemi in casa rossonera. Fatti questi che aumentano le tensioni alla vigilia di una sfida da dentro o fuori contro il Lecce. Conceicao: "Io danneggiato. Il mio ex portavoce pagherà". E intanto pensa alla mosse per arginare i salentini: Leao partirà dalla panchina.

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it