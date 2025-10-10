Tomori è rinato, il CorSport titola: "Club pronto a rinnovargli il contratto"

Se guardiamo alla scorsa stagione, uno dei tanti problemi era il rendimento difensivo che, a onor del vero, già da qualche anno era il tallone d'Achille della formazione milanista. All'interno di una macchina che non funzionava c'era un ingranaggio che sembrava essere diventato difettoso: Fikayo Tomori, uno degli eroi dello Scudetto di Pioli che con la maglia rossonera si era conquistato anche la Nazionale, non sembrava essere lo stesso giocatore sbarcato a Milanello nel gennaio 2021.

Oggi la cura Allegri sta portando effetti positivi anche a Tomori che, da esubero del mercato di gennaio quando si impuntò per rimanere, potrebbe diventare uno dei prossimi rinnovi del club. Titola oggi il Corriere dello Sport: "Il ritorno di Tomori con rinnovo del Diavolo". Quindi si scrive nell'occhiello e poi nel sottotitolo: "L'involuzione del difensore era uno dei fattori di crisi per il Milan l'anno scorso. Oggi l'inglese è determinante come il primo anno in rossonero: il club pronto a prolungargli il contratto". E ancora si legge: "La dirigenza ha apprezzato il cambio di marcia: merito di Allegri".