Tuttosport avverte: "Abraham, la Roma vuole 25 milioni"

vedi letture

Dopo aver ingaggiato Alvaro Morata come nuovo centravanti rossonero ed erede di Olivier Giroud, il Milan ha fatto capire di non voler fermarsi qui ma, anzi, di voler andare comunque a caccia anche di un altro attaccante che possa essere il vice della punta spagnola che arriverà a Milano solo fra qualche giorno. In questo senso nelle ultime ore si è fatto nuovamente largo il nome di Tammy Abraham, attaccante inglese della Roma e amico fraterno del centrale rossonero Tomori.

Oggi Tuttosport fa il punto della situazione e avverte così i rossoneri: "Abraham, la Roma vuole 25 milioni. Il Milan punta a ottenere condizioni migliori". Da via Aldo Rossi vogliono abbassare il prezzo ed evitare di spendere così tanto per un giocatore destinato a fare da riserva. Nel sottotitolo si legge: "L'inglese è rimasto il candidato unico per completare l'attacco". Infatti Niclas Fullkrug, l'altro obiettivo, è sempre più vicino al trasferimento al West Ham. Da parte sua il giocatore avrebbe già fatto capire di gradire un trasferimento in rossonero.