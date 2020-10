Tuttosport - Bel gioco e superiorità: i punti del Milan sono meritati

Il Milan è in testa alla classifica dopo quattro giornate di campionato. Come evidenzia Tuttosport, i 12 punti dei rossoneri (nessun’altra squadra è a punteggio pieni) sono tutti meritati e arrivati grazie al bel gioco e alla superiorità dimostrata in campo. Nessun episodio favorevole - scrive il noto quotidiano - nessuna circostanza fortuita: è vero, nel derby l’Inter ha sprecato più di un’occasione, ma la sostanza non cambia, guardando più in generale all’andamento del match.