Tuttosport boccia l'arbitro Colombo: "Al Milan manca un rigore e l'errore è doppiamente grave perchè..."

Ieri sera il Milan ha perso per colpa sua, questo dev'essere chiaro. Scelte di formazione sbagliate di Pioli a cui hanno fatto seguito un atteggiamento disattento e diversi errori tecnici di squadra e individuali. Eppure la direzione dell'arbitro Colombo (sezione di Como) non ha convinto, specialmente nell'occasione - confusa sia chiaro - che ha portato all'infortunio di Di Gregorio e conseguentemente a una punizione per il Monza su fallo (inesistente) di Theo Hernandez: da quella punizione è nata poi l'azione che ha portato al rigore per il Monza.

Colombo sulla pagella di Tuttosport questa mattina si merita un 5 come voto: "Al Milan manca un rigore (Andrea Carboni affossa Theo Hernandez) e l’errore è doppiamente grave perché il penalty che fischia per il Monza nasce proprio dall’inesistente fallo in attacco fischiato a favore dei padroni di casa. Sul rosso a Jovic lo guida il Var, ma nessuno vede le reiterate provocazioni di Izzo".