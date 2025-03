Tuttosport: "Come brilla 'Capitan America': è un Pulisic mai visto"

L'edizione d Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Come brilla 'Capitan America': è un Pulisic mai visto". Sabato a Lecce, Christian Pulisic è tornato decisivo con una doppietta che lo fa salire a 14 reti stagionali, a meno un gol dal suo record di marcature in una stagione sportiva ottenuto lo scorso anno sempre con la maglia del Milan.

L'attaccante americano sta diventando sempre più il trascinatore del Diavolo e per questo la dirigenza di via Aldo Rossi è al lavoro da tempo per il suo rinnovo. Oggi il suo contratto da 4 milioni di euro netti d'ingaggio scade nel 2027 con un'opzione per prolungare fino al 2028: la volontà dei rossoneri è quella di allungare tutto di almeno dodici mesi, dunque sfruttare l'opzione per il 2028 e metterne una nuova per il 2029.