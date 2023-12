Tuttosport conferma: "Ipotesi Theo come centrale di sinistra"

L'indiscrezione circolata ieri sera pare confermata: Theo potrebbe giocare come difensore centrale, al fianco di Tomori. Il Milan è in grandissima emergenza in difesa: con l'infortunio di Thiaw, i centrali rimasti a disposizione, in prima squadra, sono quasi tutti ai box. L'unica eccezione è proprio Fikayo Tomori. Per la gara di questa sera con il Frosinone, Pioli ha diverse soluzioni davanti a sè: chiaramente nessuna gli garantisce totale sicurezza ma in situazioni del genere c'è poco da fare.

Se la soluzione Simic, centrale classe 2005 della Primavera che già in estate aveva giocato con la prima squadra, risulta quella più logica, è probabile che Pioli non voglia lanciare un 18enne da titolare a San Siro così, di botto. Tuttosport riporta allora questa mattina l'ipotesi emersa ieri nel tardo pomeriggio e che potrebbe anche concretizzarsi: "Ipotesi Theo come centrale di sinistra". Theo Hernandez potrebbe essere traslocato accanto a Tomori con Bartesaghi pronto a giocare come terzino, da titolare.