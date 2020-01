Tuttosport: "È Rebic il vero diavolo del Milan"

"È Rebic il vero diavolo del Milan". Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che esalta l’attaccante rossonero dopo il gol da tre punti messo a segno ieri. "Dopo un primo tempo equilibrato contro un grande Brescia - si legge - il croato entra al posto di Leao e trova il tiro vincente al termine di una mischia in area innescata da un assist di Ibrahimovic". Rebic ma non solo: il Milan deve ringraziare anche un Donnarumma in versione super.