Tuttosport: "Fonseca rischia lo stop. Scaroni... lo scarica"

Uno dei temi del giorno in casa Milan, alla vigilia della gara contro la Stella Rossa in Champions League, ha poco a che fare con la massima competizione europea: si attendono infatti gli sviluppi della vicenda Paulo Fonseca contro gli arbitri. Il tecnico portoghese dovrà pagare le conseguenze delle sue parole contro l'arbitro La Penna nel post gara in casa contro l'Atalanta, dichiarazioni che dalla procura sono state ritenute come lesive.

Oggi Tuttosport scrive: "Fonseca rischia lo stop. Scaroni... lo scarica". Il tecnico portoghese, se non dovesse chiedere scusa cercando il patteggiamento, andrebbe incontro a una squalifica praticamente certa oltre che al pagamento di una multa salata che è prevista in ogni caso. Intanto ieri il presidente rossonero Paolo Scaroni ha di fatto sconfessato il suo allenatore, un po' come aveva fatto Morata dopo la partita: "Io non opino il gol di De Ketelaere, l'arbitro ha sempre ragione".