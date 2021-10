Tuttosport: "Ibra dà l'ok per il Verona"

"Ibra dà l'ok per il Verona": titola così questa mattina Tuttosport che riferisce che ieri l'attaccante svedese è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione di Pioli per il match di domani sera contro i Veneti. Zlatan potrebbe entrare a partita in corso per mettere un po' di minuti nelle gambe, ma il tecnico rossonero potrebbe anche decidere di preservarlo in vista della sfida di Champions League in casa del Porto di martedì.