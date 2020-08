Tuttosport - Il Milan accelera per Bakayoko

Il Milan accelera per Bakayoko. Come riporta Tuttosport, il francese è il primo obiettivo per il centrocampo rossonero. La trattativa potrebbe entrare nel vivo dopo Ferragosto: le volontà del club e del giocatore collimano, così come le cifre dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3-3,5 milioni più bonus. Ma il Chelsea dovrà abbassare le pretese sul cartellino: la valutazione di 35 milioni, infatti, è ritenuta eccessiva dalla società milanista.