Tuttosport - Il Milan cerca rinforzi per la trequarti: Zaniolo e De Ketelaere i nomi caldi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della prossima stagione, il Milan punta ad aumentare la qualità della sua trequarti e per questo punta ad un grande colpo in quella zona di campo. In questo momento, come riferisce Tuttosport, i nomi più caldi sembrano essere quelli di Nicolò Zaniolo, che la Roma valuta 60 milioni di euro, e Charles De Ketelaere, per il quale il Bruges chiede circa 40-45 milioni: il primo piace per forza fisica e capacità in campo aperto, mentre il belga intriga per qualità e prospettive.