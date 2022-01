Tuttosport: "Il Milan è già nel futuro. Manovre estive: tutto su Botman, Sanches e Belotti"

"Il Milan è già nel futuro": è questo il titolo odierno di Tuttosport che spiega che, salvo clamorose novità in questi ultimi giorni di mercato invernale, i grandi investimenti del club rossonero sono rimandati all'estate quando il Diavolo farà almeno un acquisto per reparto. Per la difesa il preferito è sempre Botman, a centrocampo piace Renato Sanches, mentre in attacco potrebbe arrivare Belotti a parametro zero (è in scadenza a giugno con il Torino).