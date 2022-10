Tuttosport: "Il recupero di Maignan agita l'ambiente rossonero. Anche la Francia s'interroga"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così oggi: "Il recupero di Maignan agita l'ambiente rossonero. Anche la Francia s'interroga". Ieri il portiere del Milan, alle prese con una lesione del soleo della gamba sinistra, è volato in Francia per farsi visitare dallo staff medico della nazionale francese che vuole capire se ci sono o meno chance di recupero per il Mondiale. Il club rossonero, da parte sua, osserva la situazione, ma ha già fatto capire alle parti che sarà il Diavolo a decidere luogo e modalità di riabilitazione di Maignan perchè in via Aldo Rossi non si vogliono correre rischi di nuovi infortuni.