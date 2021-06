Tuttosport in apertura sulla Nazionale di Mancini: "Boom Italia"

"Boom Italia" scrive Tuttosport in apertura sulla Nazionale di Roberto Mancini. Grande successo in tv per la Nazionale: 15 milioni davanti agli schermi per la vittoria contro la Svizzera. Cresce il valore di Manuel Locatelli: servono 40 milioni per il centrocampista del Sassuolo, la Juve deve sbrigarsi. Donnarumma lunedì al PSG mentre Insigne piace a tutti.