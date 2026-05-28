Tuttosport in prima pagina: "Maldini stronca Cardinale. Il Milan va su Glasner"

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Ieri Paolo Maldini ha replicato a Cardinale che lo aveva definito un "One man show". Intanto, viste le difficoltà per arrivare a Iraola, il Milan pensa a Glasner per la panchina

"Maldini stronca Cardinale. Il Milan va su Glasner": titola così questa mattina Tuttosport che fa riferimento alle parole pronunciate ieri a margine degli Sky Inclusion Days da Paolo Maldini, il quale ha replicato così al patron rossonero Gerry Cardinale che qualche giorno fa ha escluso il suo ritorno nel club di via Aldo Rossi in quanto è un "One man show": "Cardinale mi considera un one man show? Sì risponde da solo”.

Intanto, in casa rossonera continua la ricerca del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto dell'esonerato Max Allegri. Viste le difficoltà per arrivare ad Andoni Iraola, che era il preferito ma che sembra intenzionato ad accettare altre proposte che gli sono arrivate (Crystal Palace), il Milan sembra ora aver spostato le sue attenzioni su Oliver Glasner, che ieri sera ha conquistato la Conference League sulla panchina proprio del Palace, battendo in finale il Rayo Vallecano grazie ad un gol di Jean-Philippe Mateta.