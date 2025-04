Tuttosport in prima pagina: "Milan, vertice per liberare D'Amico"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, vertice per liberare D'Amico". Sembrava fatta per Igli Tare e invece il club rossonero ha preso tempo e tutto lascia pensare che il preferito sia qualcun altro, vale a dire Tony D'amico, che secondo molti è sempre stato la prima scelta dell'ad milanista Giorgio Furlani.

Domenica a San Siro è in programma Milan-Atalanta e chissà che non sia il momento giusto per un contatto con i Percassi per sondare il terreno e capire se ci siano le condizioni per liberare il ds nerazzurro. Non sarà però facile convincere i bergamaschi a lasciar andare D'Amico che ha un contratto fino al 2027 ed è assolutamente al centro del progetto della società atalantina.