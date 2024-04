Tuttosport in prima pagina su Allegri e Pioli: "Divorzi all'italiana"

vedi letture

"Divorzi all'italiana". Questo è il titolo centrale della prima pagina odierna di Tuttosport. Sabato si sfidano Juventus e Milan, guidate da due allenatori - Allegri e Pioli - che a fine anno andranno via. I loro adii sono dettati dal voler iniziare nuovi progetti da parte dei rispettivi club, ma lasciano alle spalle anche nodi e incognite.

Queste le parole di ieri di Paolo Scaroni, presidente del Milan, sul futuro di Pioli: "Il nostro allenatore è Pioli, in questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro. Vorrei evitare questo tema fino a fine stagione".