Tuttosport: "Inarrestabile Milan!"

"Inarrestabile Milan!": apre così questa mattina Tuttosport le pagine interne sul Milan che ieri ha vinto 2-1 in casa dell'Udinese. Altra grande prestazione di Ibrahimovic, autore di un assist e di un gol in rovesciata nel finale di partita. I rossoneri di Pioli non si fermano più: quella contro i friulani è stata la decima vittoria in undici gare in questo avvio di stagione tra campionato ed Europa League.