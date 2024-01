Tuttosport - Infortunio Bennacer: la condizioni dell'algerino non sembrano preoccupanti

Ismael Bennacer non è sceso in campo ieri nel 2-2 tra Algeria e Burkina Faso, ma ha assistito al match in tribuna a causa di un problema muscolare rimediato nelle ore precedenti al match. Come riporta stamattina Tuttosport, lo staff medico milanista si è subito attivato con quello della nazionale algerina per capire le condizioni di Bennacer che non sembrano comunque preoccupanti.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di ieri, il ct algerino Djamel Belmadi ha parlato così del problema fisico di Bennacer: "Ismael Bennacer ieri ha avvertito un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo oggi. È stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica, i cui risultati rimangono riservati. Sta meglio, ma non sappiamo ancora se sarà disponibile per la prossima partita".