Tuttosport - Insaziabile Ibra: a caccia del 60esimo gol con il Milan

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa milanista pone l’accento su Ibrahimovic, che stasera guiderà l’attacco milanista contro la Fiorentina. “Gol numero 60 con il Milan e un assist a Pioli”, titola a pagina 18 il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: “Due obiettivi per lo svedese a Firenze: centrare la cifra tonda di reti in rossonero e dare una mano al tecnico in vista delle scelte del club per la prossima stagione”.