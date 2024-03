Tuttosport, l'ora di Chukwueze: "Un gol per ritrovarsi"

Una cosa è certa, le premesse per la stagione di Samuel Chukwueze erano ben altre. L'esterno nigeriano, arrivato quest'estate al Milan dal Villarreal, è stato l'acquisto più oneroso dell'ultima campagna acquisti rossonera. Eppure, vuoi perchè è arrivato dopo la tournée, vuoi per qualche acciacco fisico di troppo, il suo ambientamento è stato più difficile rispetto ad altri nuovi acquisti in casa Milan. Pulisic, che sta giocando la miglior stagione della carriera, gli ha soffiato il posto sulla destra e lui si è limitato nella prima parte della stagione a poche presenze e soli due gol in Champions, uno purtroppo ininfluente, contro Dortmund e Newcastle.

Domenica, al Bentegodi contro il Verona, la possibile svolta. Chukwueze ha trovato il primo gol in Serie A con la maglia del Milan, una rete anche di pregevole fattura. Per questo stamattina Tuttosport titola così: "Chukwueze, un gol per ritrovarsi". Un'occasione di rilancio importante per il nigeriano che ora ha due mesi per convincere il Milan di aver fatto la scelta giusta e farsi notare in vista della prossima stagione. L'idea è anche quella di scacciare dalla testa dei dirigenti rossoneri la possibilità di trovare un sostituto: si è parlato a lungo, per esempio, di Arda Guler.