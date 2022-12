Tuttosport - Leao è tornato a Milanello: il portoghese si è presentato in condizioni fisiche strepitose

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come da programma, ieri Rafael Leao è tornato ad allenarsi a Milanello. Il giovane attaccante portoghese, come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, si è presentato dopo le vacanze in condizioni fisiche strepitose, segno evidente che le ferie gli hanno fatto molto bene a livello fisico e anche mentale.