Tuttosport - Mercato Milan: Zirkzee rimane la priorità per il ruolo di prima punta

In merito al mercato del Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti, nonostante i tanti nomi che vengono accostati al Diavolo, Joshua Zirkzee rimane la priorità per il ruolo di prima punta. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport. Per il momento, però, l'affare per l'olandese è bloccato in quanto manca ancora l'accordo sulle commissioni con il suo agente Kia Joorabchian.

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8