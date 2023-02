MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Davide Calabria, che è alle prese con un problema al muscolo otturatore dell’anca, ha lavorato ieri a parte a Milanello e sta proseguendo il suo percorso di recupero: come riferisce Tuttosport, il capitano rossonero punta a tornare a disposizione di Stefano Pioli per il match del 4 marzo in casa della Fiorentina.