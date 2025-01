Tuttosport - Milan, contro il Parma il ritorno da titolare di Pulisic. Chukwueze recuperato: va in panchina

Christian Pulisic, dopo i 15 minuti giocati mercoledì in Champions League contro il Girona, è pronto a tornare titolare domani contro il Parma (calcio d'inizio alle 12.30): l'attaccante americano sarà infatti in campo dal primo minuto nell'attacco rossonero insieme a Rafael Leao e Alvaro Morata che dovrebbe essere confermato come prima punta.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che ieri sono arrivate buone notizie da Milanello anche da Samuel Chukwueze, fuori dal 29 dicembre quando contro la Roma ha riportato una lesione muscolare. Il nigeriano è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, è recuperato e quindi domani contro il Parma andrà in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

80 Musah 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 10 Rafa Leao