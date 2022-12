Tuttosport - Milan, contro il PSV non ci sarà ancora Maignan: il francese punta sempre alla Salernitana

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, prima della ripresa del campionato, giocherà ancora un'amichevole il 30 dicembre in casa del PSV Eindhoven. Per questo match, Stefano Pioli non potrà contare con ogni probabilità ancora su Mike Maignan: come spiega Tuttosport, il portiere francese sta svolgendo un lavoro personalizzato molto accurato e non c'è voglia di correre rischi di un nuovo infortunio. Il giocatore punta sempre a rientrare il 4 gennaio contro la Salernitana.