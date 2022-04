Tuttosport - Milan, contro il Torino importante anche la panchina: Ibra e Rebic pronti a subentrare

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, mister Pioli a sinistra si affiderà ancora a Rafael Leao, punto fermo di questa squadra assieme alla linea difensiva. Il momento di Ante Rebic da titolare, quindi, non arriva ancora: il croato, assieme a Zlatan Ibrahimovic, saranno delle armi in più dalla panchina per il match contro il Torino.