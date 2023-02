Tuttosport - Milan, i nodi da sciogliere prima di giugno: Leao, Giroud e Diaz

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo Tuttosport, sono diversi i nodi che il Milan deve sciogliere prima dell'inizio della prossima stagione. Il caso più importante è ovviamente quello che riguarda il rinnovo di Rafael Leao: per ora non c'è accordo, anzi c'è ancora distanza soprattutto per quel che riguarda la clausola rescissoria. Non dovrebbero invece esserci problemi per il prolungamento per un'altra stagione di Olivier Giroud. Da valutare poi anche il futuro di Brahim Diaz, il cui prestito dal Real Madrid terminerà il prossimo 30 giugno: per riscattarlo servirà uno sconto rispetto ai 22 milioni di euro prefissati (dialogo già aperto con il club spagnolo per scendere a 13-15 milioni).