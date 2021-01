Al 99%, Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione di Stefano Pioli nemmeno per il match di domani sera contro il Torino a San Siro. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che si punta a convocarlo per la successiva sfida di Coppa Italia sembra contro i granata in programma martedì sera.