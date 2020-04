Tuttosport - Milan, Ibra sempre più lontano: "Futuro? Vedremo"

Il futuro di Ibrahimovic rischia di essere lontano da Milano e dal Milan. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che aggiunge: Zlatan in questi giorni si trova a Stoccolma con la famiglia e riflette. Con l’addio di Boban e quello probabile di Maldini, il rinnovo del contratto si è allontanato. Ibra, comunque, non ha ancora deciso: "Il futuro? Vedremo - ha dichiarato al quotidiano svedese Svenska Dagbladet - non so nemmeno cosa voglio, ogni giorno c’è qualcosa di nuovo".