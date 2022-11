Tuttosport - Milan, in caso di addio di Leao occhi su Okafor del Salisburgo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sta facendo di tutto per convincere Rafael Leao a firmare il rinnovo di contratto. Ma in via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati in caso di rifiuto e conseguente addio del portoghese e hanno già in mente chi potrebbe essere il sostituto: si tratta di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 del Salisburgo. Lo riferisce stamattina Tuttosport.