Tuttosport - Milan, Leao sempre nel mirino dell'Al-Hilal ma il portoghese non pensa a una pensione anticipata in Arabia Saudita

Qualche giorno fa, Zlatan Ibrahimovic, durante una lunga conferenza stampa a Milanello, ha rassicurato i tifosi milanisti che Rafael Leao resterà al Milan. Al portoghese non mancano comunque gli estimatori: in particolare, il numero 10 milanista è sempre nel mirino dell'Al-Hilal, anche se, come spiega l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina, l'ex Lille non pensa a una pensione anticipata in Arabia Saudita.

Queste le parole di Ibrahimovic di qualche giorno fa: "Maignan, Theo e anche Leao restano. Sono giocatori tra i più forti nel loro ruolo e hanno contratto con noi. Sono felici, non abbiamo bisogno di vendere. Grazie al lavoro degli ultimi due anni abbiamo la possibilità di portare giocatori forti e migliorare. La squadra che ha vinto lo scudetto non era favorita e non era così competitiva come oggi. Oggi è il secondo anno dove abbiamo messi la base: è più per i dettagli".