Tuttosport - Milan, offerto il centrocampista Berge dello Sheffield United

Nonostante siano già arrivati Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan vuole chiudere un altro colpo in mezzo al campo: il primo obiettivo è sempre Yunus Musah del Valencia, ma nelle scorse ore al club di via Aldo Rossi è stato offerto il mediano norvegese classe 1998 Sander Berge dello Sheffield United. Lo riferisce Tuttosport che spiega che è un profilo che piace, ma al momento non ci sono trattative. I rossoneri sono per ora concentrati solo su Musah.