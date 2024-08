Tuttosport: "Milan: per Fofana sforzo principesco. Almeno 20 milioni"

Il Milan continua a lavorare in questo calciomercato per Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco che oramai da tempo è la prima scelta non solo della dirigenza, ma anche di Paulo Fonseca, per andare a completare e rinforzare il centrocampo rossonero con un tipo di giocatore che l'anno scorso è mancato tanto nello scacchiere di Stefano Pioli.

Nonostante ci siano tutte le intenzioni di chiudere questa trattativa, anche da parte del calciatore che avrebbe dato da tempo la sua parola al Milan, ma l'ostacolo Monaco continuerebbe a contrapporsi fra le parti, con Giorgio Furlani che starebbe però preparando un'offerta "diplomatica", riporta Tuttosport, per avvicinarsi una volta e per tutte alla richiesta di 35 milioni di euro che il club monegasco avanzata per il suo calciatore.

Stando al quotidiano, "dalla pec milanista dovrà arrivare una proposta da almeno 20 milioni più bonus", offerta migliorata rispetto all'ultima e che conferma tutta la volontà del Milan di chiudere l'affare, motivo per il quale nel momento in cui non venisse accettata nemmeno questa, ecco che il Diavolo virerebbe con convinzione sulla prima alternativa a Fofana, Manu Koné del Borussia Monchengladbach.