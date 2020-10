Tuttosport - Milan senza Rebic nel derby: quante soluzioni per Pioli per sostituire il croato

Il Milan affronterà il derby di domani sera senza Ante Rebic, il quale non ha ancora recuperato dalla lussazione al gomito rimediata contro il Crotone. Per fortuna, in quella zona di campo, Stefano Pioli ha abbondanza di giocatori e quindi potrà scegliere tra diverse opzioni: il tecnico milanista potrebbe infatti schierare a sinistra Saelemaekers, Leao, Hauge, Brahim Diaz oppure anche adatte in quella posizione Rade Krunic. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.