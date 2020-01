La strada che porta a Todibo si fa sempre più in salita. Come riporta Tuttosport, infatti, sia il giocatore che il Barcellona aprono a un prestito di soli sei mesi, senza clausole che permettano al Milan di poter acquistare il cartellino in futuro. Una soluzione, ovviamente, che non trova il gradimento dei vertici societari. Il francese, dunque, si allontana: i rossoneri virano su altri obiettivi.