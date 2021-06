Tuttosport - Ottimismo per Tonali: il Milan vuole chiudere prima del raduno

Prosegue la trattativa con il Brescia per Sandro Tonali. Come riporta Tuttosport, l'obiettivo del Milan è quello di riuscire ad ammorbidire Cellino al punto tale da poter definire l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista, che ha già un accordo con il club rossonero. In via Aldo Rossi c'è ottimismo: il Milan vorrebbe chiudere entro la prossima settimana, così da permettere a Tonali di presentarsi al raduno del prossimo 8 luglio in quel di Milanello.